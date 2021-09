11 par świętowało jubileusz 50-lecia małżeństwa. Złote Gody w gminie Skoki

Przez 50 lat w życiu jedenastu małżeństw z gmin Skoki działo się wiele. Były wzloty i upadki. Szczęśliwe momenty i chwilowe kryzysy. W wielu rodzinach pojawiały się dzieci, wnuki, a niektórzy doczekali już prawnucząt. Zmieniały się życiowe cele, sposoby spędzania wolnego czasu i wygląd zewnętrzny. Na niegdyś młodych i promiennych twarzach zaczęły pojawiać się zmarszczki. Nie zmieniło się jednak to, co najważniejsze - uczucie, którym pary darzą się każdego dnia. Jak mówią, z biegiem lat ich miłość stawała się inna, dojrzała, bardziej świadoma. Dziś największym szczęściem jest to, że mają siebie.

Złote gody w gminie Skoki

W czwartek 16 września 2021 roku w restauracji "Moraś" w Skokach odbyła się uroczystość przyznania medali za długoletnie pożycie małżeńskie. Odznaczenia te stanowią nagrodę dla małżeństw, które przetrwały ze sobą pół wieku. Medale, nadane przez Prezydenta RP wręczył burmistrz miasta i gminy Skoki Tadeusz Kłos, który skierował do Jubilatów wiele słów uznania.