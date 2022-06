150-lecie I Liceum Ogólnokształcącego w Wągrowcu. Szkoła z tradycjami. Od Królewskiego Gimnazjum po dzisiejszą Klasztorną

Charakterystyczny budynek z czerwonej cegły.

Budynek, który odwiedzających, po przekroczeniu jego progu, zachęca do spojrzenia na samych siebie. Potężne lustro w szkolnym holu to jego nieodzowny element, witający kolejne pokolenia.

Budynek, który ściśle związany jest z historią Wągrowca i regionu. To bowiem tu rozegrały się przed ponad stu laty wydarzenia, które sprawiły, że Wągrowiec wszedł do odzyskującej niepodległość Polski. To właśnie tu Powstańcy Wielkopolsce rozbroili pruską załogę miasta.

Liceum w Wągrowcu - szkoła, którą ukończyło wielu znanych

"Klasztorna", jak potocznie mówi się o ogólniaku, to szkoła, którą ukończyły pokolenia absolwentów, którzy następnie zapisywali się nie raz na kartach historii nie tylko powiatu, Wielkopolski ale i Polski. To tu przed laty do szkoły uczęszczał Stanisław Przybyszewski. To tę szkołę ukończył wybitny lekkoatleta Zbigniew Orywał czy popularny piłkarz ręczny, okrzyknięty nawet królem - Artur Siódmiak. To szkoła, która wykształciła także wielu ludzi nauki, biznesu czy polityki.