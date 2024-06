- Witam wszystkich serdecznie. Jesteśmy tu z okazji 550 urodzin, a to oznacza, że - jak każda okazja urodzinowa - ta również rządzi się pewnymi prawami. Żeby urodziny były takie, jak być powinny, muszą zawierać kilka elementów. Pierwszy z nich - składamy życzenia. Jako burmistrz, mam tę przyjemność, złożyć życzenia wszystkim mieszkańcom Miasta i Gminy Mieścisko - wszelkiej pomyślności, zdrowia i szczęścia. Niech Mieścisko i gmina przez kolejne lata, co najmniej kolejnych 550, rozwija się tak, jak do tej pory, albo i lepiej. Urodziny, to także prezenty. To będzie prezent bardzo symboliczny - w poniedziałek, 24 czerwca, przypada dokładnie te 550 lat, kiedy król Kazimierz IV Jagiellończyk nadał Mieścisku prawa miejskie. W poniedziałek więc o 12.00, w sali sesyjnej, odbędzie się sesja, na której państwo radni podejmą uchwałę o ustanowieniu hejnału Miasta Mieściska. Hejnał otrzymaliśmy od jednego z mieszkańców, od pana Jarosława Małeckiego, kapelmistrza naszej orkiestry młodzieżowej. Będzie to kolejny symbol naszego miasta, który będzie codziennie, o 12.00, odgrywany z naszego Urzędu Miejskiego.