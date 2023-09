Anime, manga i ogólnie fantastyka już niebawem na BIFURCONIE w Wągrowcu! OPRAC.: Alicja Tylkowska

Łukasz Gdak/Polska Press

Wcielanie się w fikcyjne postacie, wielka ciekawość do różnych form fantastycznej estetyki, uwielbienie dla mangi, czy anime, to główne elementy różnych spotkań entuzjastów takiego klimatu. Miejski Dom Kultury w Wągrowcu zaprasza na takie już w najbliższą sobotę. Co przewidziano?