Atak na Ukrainę. Oksana z Wągrowca: atak nastąpił 150 km od miejsca zamieszkania moich rodziców

Rosja zaatakowała Ukrainę

Na Ukrainie pozostają rodzice mieszkanki Wągrowca

Oksana namawia rodziców, by przyjechali do Polski. Ci jednak na tę chwilę nie podjęli takiej decyzji. Znajoma Oksany, która mieszka w Kijowie opublikowała film na facebooku, na którym widać kilkukilometrowe korki samochodów próbujących opuścić stolicę państwa. Jak wyjaśnia nasza koleżanka, jej rodzice nie spodziewali się, że atak nastąpi. Nie przypuszczali, że może dojść do wojny. Oczywiście słyszeli doniesienia, ale nie były one dla nich realne.