Atrakcja z Wągrowca polecana przez angielskojęzyczne media. Znalazła się w TOP11 najciekawszych miejsc w Polsce

Wągrowiec posiada wiele atrakcji. Przyciągają one turystów z całego regionu. Czy stanie się jednak słynny w Europie?

Uwagę na miasto zwrócili twórcy jednej z angielskojęzycznych stron. Strona polandunraveled.com jak piszę o niej twórcy to miejsce, w którym można znaleźć istotne informacje dotyczące weekendowych wizyt w Polsce lub też te, które są istotne przed przeprowadzką do naszego kraju. - Możesz znaleźć porady, pomoc i inspirację - piszą jej twórcy.

Blogerzy zdecydowali się przygotować także zestawienie 11 wyjątkowych miejsc w Polsce, "o których mogłeś nigdy nie słyszeć". Wśród wielu atrakcji polecanych przez angielskojęzyczną stronę znalazła się także jedna z Wągrowca. Jest to jedyne miejsce z Wielkopolski jakie znalazło się w zestawieniu.