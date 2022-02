Będą koncerty na Imieniny Wągrowca? Wiadomo już kto wystąpi? Jak się okazuje, wszystko zależy od kasy...

Wągrowczanie kochają lipcowe koncerty

Imieniny Wągrowca co roku obchodzone są 25 lipca, to jest w imieniny patrona miasta- świętego Jakuba. Od wielu lat w okolicy tego dnia organizowane są w Wągrowcu duże wydarzenia kulturalne, podczas których występują gwiazdy. Przez lata na imieninach Wągrowca wystąpili między innymi: Edyta Górniak, Sarsa, Maryla Rodowicz, Cleo, Perfect, Kombii, Margaret czy Urszula.

Przełomowy był rok 2020, kiedy to koncert z okazji imienin miasta się nie odbył. Miało to związek z pandemią koronawirusa i restrykcyjnymi obostrzeniami. W zeszłym roku, ku uciesze wielu mieszkańców nie tylko samego Wągrowca, ale i okolicy, impreza wróciła do Jakubowego Grodu. W weekend 23-25 lipca 2021 spragnieni wydarzeń kulturalnych mogli liczyć na dwa koncerty i występ stand-up. Dla wągrowieckiej publiczności zaśpiewała grupa Afromental, a kolejnego dnia wystąpił Tomasz Karolak z swoim zespołem Pączki w Tłuszczu. Wydarzenia te odbyły się nie na stadionie OSiR, ale na Rynku w Wągrowcu.