Bezwzględne więzienie za nieudzielenie pomocy dziennikarce! W sądzie w Wągrowcu zapadł wyrok

Rozprawa w sprawie nieudzielenia pomocy dziennikarce portalu naszemiasto.pl, Chodzieżanina oraz Głosu Wielkopolskiego Annie Karbiwnczak trwała kilka godzin. Na ławie oskarżonych zasiadł Mateusz C., który wraz z dwójką innych osób: Maciejem N. oraz Oliwią P. podróżowali busem, który uderzył w jadącą na rowerze dziennikarkę. Wydarzenie, w którym zginęła kobieta miało miejsce 3 września 2020 roku w miejscowości Nowe Brzeźno w powiecie chodzieskim.

Mateusz C., usłyszał wyrok. Mężczyzna od początku przyznawał się do winy, jednak nie poddał się dobrowolnie karze. Podczas rozprawy nie złożył dodatkowych wyjaśnień. Podtrzymał jedynie to, co zeznawał podczas wcześniejszych przesłuchań. Na rozprawie stawił się z obrońcą.

Sąd przesłuchał na rozprawie 25 stycznia pięcioro świadków. Zeznawali: Maciej N. i Oliwia P., którzy jechali 3 września 2020 roku wraz z Mateuszem C. busem, który śmiertelnie potrącił Annę Karbowniczak. Następnie zeznawał Krystian N. - brat Macieja N., który pomagał ukryć busa, a także mechanik Tomasz P. - mechanik, a prywatnie szwagier Macieja N. Jako ostatnia przesłuchana została Marika N. - siostra Macieja P. i partnerka Tomasza P.