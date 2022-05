Brajanek z Wągrowca przyszedł na świat bez prawej nóżki. Trwa zbiórka na protezę i kosztowną rehabilitację

Brajan Winkel z Wągrowca od urodzenia zmaga się z problemami zdrowotnymi. 3-miesięczny chłopiec przyszedł na świat bez prawej nóżki. Jego rodzice podjęli walkę o zdrowie i przyszłość synka. Ruszyła zbiórka pieniędzy na protezę i rehabilitację.

- Mój synek jest dla mnie całym światem. Kiedy po raz pierwszy wzięłam go na ręce, czułam, że mam już wszystko. Jak każda mama chciałabym dla niego jak najlepiej, dlatego jestem dziś tutaj i proszę Cię o pomoc! Brajan urodził się bez prawej nóżki. By móc być w przyszłości sprawnym chłopcem, codziennie na nowo jest rehabilitowany. Dodatkowo czekamy na operację przepukliny mosznowej. Brajan, choć tak mały, przeszedł już więcej niż niejeden dorosły i choć tak bardzo boli niewyrozumiałość otoczenia, wierzę, że jeszcze będzie dobrze... - czytamy we wpisie jego mamy, pani Julity.