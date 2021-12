Budowa nowych mieszkań czynszowych w Wągrowcu. Co dalej z pomysłem? Rada wykreśliła punkt o przystąpieniu do spółki z sesji

Zarzuty, między innymi te o brak informacji odpiera zastępca burmistrza Remigiusz Priebe.

- Nie było żadnych racjonalnych powodów, byśmy nie przystąpili do budowy mieszkań czynszowych dla rodzin, których nie stać na na zakup własnych mieszkań. Dlatego tak bardzo zależało byłemu burmistrzowi i jego zwolennikom, by nie dopuścić do merytorycznej dyskusji w trakcie sesji - wiedząc, że nie mają argumentów, wystraszyli się opinii publicznej. Temat jest znany radnym od tygodni, dwukrotnie omawiany był na komisjach, również z udziałem przedstawiciela Krajowego Zasobu Nieruchomości. Jeżeli mimo tego któraś radna bądź radny uważali, że mają jeszcze jakieś nierozwiane wątpliwości, to ja, pracownicy Urzędu Miejskiego i KZN byliśmy cały czas do dyspozycji. Niestety, nikt się nie pojawił, by o tym porozmawiać - przyznaje Priebe.