Chodnik na ul. Słowackiego w Wągrowcu będzie węższy? Takie obawy ma jeden z mieszkańców. Znane jest stanowisko ratusza

- Zgodnie z dokumentacją projektową na ulicy Słowackiego przewiduje się budowę chodników przylegających do jezdni o szerokości wynoszącej 2 m. Wzdłuż ulicy w śladzie chodnika pozostawiono drzewa, które fragmentami zawężają "światło" chodnika do 1,2 m (a nie do 40 cm). - informuje Piotr Korpowski z Urzędu Miejskiego w Wągrowcu.