Cysterski Szlak Rowerowy w Wągrowcu nieprzejezdny. Powód? Ustawiono znak zakazujący ruch

Cysterski Szlak Rowerowy to licząca ponad 140 kilometrów trasa biegnąca przez Wielkopolskę. Jadąc nią odwiedzimy miejscowości związane z historią zakonu cysterskiego. Miłośnicy jednośladów mogą odwiedzić jadąc szlakiem m.in. Poznań, Owińska, okolice Skoków, Łekno.

Cysterski Szlak Rowerowy w Wielkopolsce

Szlak zaprowadzi ich także do Wągrowca. - Cysterski Szlak Rowerowy prowadzi do najciekawszych miejsc związanych z działalnością Cystersów oraz innych ciekawych miejsc północnej Wielkopolski. Trakt rozpoczyna się na Rondzie Śródka w Poznaniu i wiedzie przez okolice Swarzędza, Puszczę Zielonkę, Dąbrówkę Kościelną i Skoki, aż do Wągrowca - czytamy na stronie internetowej wągrowieckiego ratusza.