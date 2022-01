Czy Wągrowiec sięgnie po gorące źródła pod miastem? Czy konieczne będą obligacje? Rozmowa z burmistrzem Jarosławem Berendtem

W Wągrowcu od wielu lat mówi się o wodach geotermalnych pod miastem. Co dzieje się w temacie ich wykorzystania?

Powtarzałem to już wielokrotnie, ale chciałbym, aby to ponownie wybrzmiało: Wągrowiec otrzymał 2 prezenty. Jeden od natury. Posiadamy złoża geotermalne. Drugi podarunek to uzyskane przez nasze miasto bezzwrotne wsparcie finansowe od Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska na wykonanie próbnego odwiertu geotermalnego. Pierwszy raz Wągrowiec otrzymał tak duże środki zewnętrzne w wysokości blisko 14 milionów złotych. Dzięki temu, mieszkańcy otrzymają odpowiedzi na zadawane od lat pytania, czy wody geotermalne pod miastem posiadają odpowiednią temperaturę i czy możemy je wykorzystać. Jeśli nie zrobimy próbnego odwiertu, nigdy nie będziemy wiedzieli, co znajduje się pod ziemią na głębokości 2 kilometrów. Dodam, że inne samorządy zazdroszczą nam takiego dofinansowania. My znaleźliśmy się na liście zaledwie 16 samorządów, które takie wsparcie otrzymały.