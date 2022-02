Darmowe maseczki trafią do mieszkańców Wągrowca. Kiedy i gdzie można je odebrać? Przed nami także kolejne akcje szczepień

W piątek, 4 lutego, w Wągrowcu odbędzie się akcja rozdawania bezpłatnych maseczek. Te trafiły do miasta z Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

Maseczki można otrzymać w holu ratusza od godziny 7.30 do 14.30. Od godziny 14. do 19. będą one rozdawane także na terenie dworca kolejowego.