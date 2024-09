Czy powroty po wakacjach do ławek szkolnych są łatwe? Uczniowie musieli pożegnać wolnych czas, letnie zabawy i podróże - trudno pomyśleć, że nastał czas codziennego pójścia do "budy", by zdobywać wiedzę, pisać kartkówki, sprawdziany, czy stać przy tablicy. Jednak dzień rozpoczęcia nowego roku szkolnego okazał się, we wszystkich placówkach edukacyjnych, czasem pełnym emocji i wzruszeń. Podczas uroczystych apeli dyrektorzy, nauczyciele oraz zaproszeni goście życzyli młodym ludziom sukcesów w nauce i wielu niezapomnianych chwil w nadchodzącym roku.