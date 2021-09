Działki rekreacyjne w Wągrowcu i okolicy. Za ile można stać się ich posiadaczem? Oferty działek ROD

Działka rekreacyjna to świetne miejsce szczególnie dla ludzi mieszkających na co dzień w blokach. Dają one możliwość przebywania na świeżym powietrzu, posiadania własnego warzywniaka czy grillowania.

Choć sezon letni dobiega końca, wiele domków na działkach posiada ogrzewanie i jest przystosowanych do mieszkania w nich także zimą. Może to być ciekawe miejsce do spędzania wolnego czasu i oazą, gdyby czekał nas kolejny lockodown.

Ile kosztują działki w Wągrowcu i okolicy? Sprawdziliśmy na portalu OLX.pl oferty działek z Wągrowca i poszerzyliśmy lokalizację do 15 km.