Prace postępują dość szybko

Obecnie na ulicach Osiedlowej, Granicznej i Podgórnej rozpoczął się kolejny etap budowy - ul. Graniczna pozyska niebawem nową warstwę bitumiczną - obecnie jest ona w trakcie nakładania. Ulice Podgórna i Osiedlowa - do skrzyżowania z ul. Rakojedzką - są przygotowywane do takich działań, jako następne. Ale to nie wszystko.