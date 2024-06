Dzieje się w weekend w powiecie wągrowieckim! Imprezy i wydarzenia na które możecie się wybrać

SOBOTA, 22 czerwca

Wieczorem, ok. 19.30, kilka słów przekaże burmistrz, Przemysław Renn. Po okolicznościowym wystąpieniu najmłodsi będą mogli powrócić do Pana Kleksa - tym razem w piosenkach obecnych, jak i starszych. O 20.45 wystąpi gwiazda wieczoru, czyli znany zespół Sound`n`Grace. Koncert potrwa do 22.00, a zakończy się pokazem fajerwerków. To jednak nie koniec zabawy! Będzie można wziąć udział w potańcówce, gdzie przygrywać będzie Dj Jędras.