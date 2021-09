Dzień bez samochodu w Wągrowcu. Kilkadziesiąt osób przejechało ulicami na rowerach. Rozpoczął się Tydzień Zrównoważonego Transportu

W Wągrowcu rozpoczął się Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu. W czwartek, 16 września w ramach akcji "dzień bez samochodu" ulicami miasta przejechała parada rowerzystów zachęcająca do zmiany środka transportu.

Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu w Wągrowcu potrwa do 22 września. Zaplanowane są wspólne spacery w okolicy biblioteki miejskiej, przegląd rowerów przez ekspertów z Gogolbike Centrum czy znakowanie jednośladów przez policjantów..

Stypendia naukowe trafiły do zdolnych uczniów

Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu co to za akcja?

Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu to kampania, która została zainicjowana w 2002 roku przez Komisję Europejską. Odbywa się corocznie od 16 do 22 września. Ma ona na celu zachęcenie mieszkańców do zmiany środka transportu. Pozostawienia w domu nieekologicznych samochodów i wyboru transportu publicznego lub rowerów.