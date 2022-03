Dzień Kobiet w MDK przyciągnął tłumy! Pełna sala kina podczas przedstawienia "Miłość Ci wszystko wybaczy"

Jeszcze przed spektaklem na Panie, które zdecydowały się spędzić wtorkowy wieczór w Miejskim Domu Kultury czekały specjalnie przygotowana kawiarenka, gdzie czekały na nie darmowa kawa i poczęstunek. Nie zabrakło również różnorakich stoisk.

Przed wejściem Burmistrz Miasta Wągrowca – Jarosław Berendt wraz z dyrektorem MDK, Krzysztofem Czapulem rozdali paniom słodkości. Włodarz miasta powitał wszystkich przybyłych do Dużej Sali Kina MDK – a ta wypełniona była niemalże po ostatnie siedzenie.

Potem rozpoczęło się właściwe show. Była to wyprawa do zakamarków przedwojennych kabaretów. Koncert, a właściwie spektakl „Miłość ci wszystko wybaczy” zagwarantował dobrą zabawę, podczas której wągrowczanki usłyszeć mogły największe przeboje z tamtych czasów: „Na pierwszy znak”, „Umówiłem się z nią na dziewiątą”, „Odrobinę szczęścia w miłości”, „Już taki jestem zimny drań” i wiele innych utworów, które porywają do tańca. Lew salonowy tych czasów, mityczny Franciszek Fiszer, opowiedział w sposób dowcipny i błyskotliwy anegdoty z życia ówczesnych gwiazd, które zostały okraszone charlestonem, can-canem, iluzją oraz śpiewem i kabaretowymi scenkami rodzajowymi.