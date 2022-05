Dzień Mamy 2022. Kocham moją mamę, bo gotuje smaczne ziemniaczki! Co powiedziały nam przedszkolaki o swoich mamach?

Dzień Mamy to jeden z najpiękniejszych dni w roku. W to majowe święto każdy z nas - nieważne czy duży czy mały - pobiegnie do swojej Mamy, by powiedzieć jej, że ją kocha. Każda Mama zasługuje na to, by czuć się wyjątkowo. Doceńmy ją za poświęcenie, którego dokonała wydając nas na świat, nieprzespane noce, podczas których przy nas czuwała i każdą chwilę, kiedy była blisko.

O swoich mamach opowiedziały nam przedszkolaki z grupy Wiewiórki w Przedszkolu nr 2 w Wągrowcu. Za co one kochają swoje mamy? Co najchętniej lubią z nimi robić?