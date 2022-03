Dziurawe ulice w Wągrowcu i powiecie wągrowieckim. Miss Dziurniverse - przyznajemy nagrody dla najpiękniejszych dziur w drogach

Eh, dziury w drogach... Prawdziwa zmora kierowców, motocyklistów, rowerzystów, hulajnogarzy. Od lat skarżą się na nie wągrowieccy kierowcy. Są dziury, do których wszyscy zdążyli się przyzwyczaić - jak do orzeszka w Toffifee. Każdy wie, że za chwilę będzie i zepsuje nam smak życia. Ale są i dziury pułapki, jak rodzynki w serniku - nowe, świeże, w nieoczekiwanych miejscach. Każda z nich jest jednak wyjątkowo irytująca. Przez długie lata łatkę najbardziej podziurawionej drogi w mieście dzierżyła ulica Kościuszki. Po jej wyremontowaniu jednak wszystko się zmieniło i zmuszeni byliśmy znaleźć nowe symbole fatalnego stanu dróg w mieście. I nie były to trudne poszukiwania.

W naszym "plebiscycie" przyznaliśmy wyróżnienia w następujących kategoriach: