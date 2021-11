Fałszywi policjanci działający w Wągrowcu pojmani. Wpadli w ręce prawdziwych funkcjonariuszy

Oszuści, których ofiarą padło małżeństwo z Wągrowca, które straciło całe swoje oszczędności zostali pojmani. Mężczyźni podszywali się pod... policjantów z Wągrowca.

- Sprawca zadzwonił do pokrzywdzonego i poinformował, że jest wągrowieckim policjantem i prowadzi postępowanie wobec szajki oszustów okradających z oszczędności starsze małżeństwa. W rozmowie nakłonił pokrzywdzonego aby uszykował swoje pieniądze, aby przysłana osoba sfotografowała banknoty i posypała specjalnym proszkiem zabezpieczającym, stwierdzającym jednocześnie ich pochodzenie w razie kradzieży przez członków szajki. Zastosowane przez rozmówcę środki manipulacyjne skłoniły pokrzywdzonego do wykonywania poleceń, gdyż był mocno przekonany że dzwoniący oszust to policjant. Przekazał on uszykowane pieniądze - opisują prawdziwi funkcjonariusze z Wągrowca.