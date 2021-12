Festiwal Literacki Endemity już w tę niedzielę w MDK! Kto zagości w Wągrowcu?

Najpierw poezja...

Festiwal o 18:00 rozpocznie spotkanie autorskie z Patrycją Sikorą. Poprowadzi je Maria Czarnecka. Spotkanie z nominowaną do Paszportów „Polityki” poetką jest poświęcone jej debiutanckiemu tomikowi „Instrukcja dla ludzi nie stąd”. Używając poezji jako narzędzia, autorka diagnozuje współczesną Polskę, punktując społeczne choroby – pustą religijność, państwo z dykty, kult celebrytów, nienawiść części społeczeństwa do pewnych grup, wyzysk pracowników, okrucieństwo wobec zwierząt czy obojętność na losy innych.

Patrycja Sikora to poetka, slamerka i redaktorka. Urodzona w Wieruszowie w 1989 roku. Finalistka projektu Biura Literackiego Połów 2018. Nominowana do Nagrody Głównej XXIV OKP im. J. Bierezina i 7. Konkursu Poetyckiego Fundacji „Duży Format”. Za debiutancki tom „Instrukcja dla ludzi nie stąd” (WBPiCAK 2020) nominowana do Paszportów „Polityki” 2020. Wielokrotna laureatka slamów poetyckich. Publikowała m.in. w czasopismach „Kontent”, „Dwutygodnik”, „Czas Kultury”, „Helikopter”, „Mały Format”, „Tlen Literacki”, „Fabularie”, „Drobiazgi”, „Odra”. Redaktorka kwartalnika literackiego „Strona Czynna”, antologii wierszy „Jak długo będziemy musieli” i „Biji Rojava!”. Mieszka i pracuje w Poznaniu.