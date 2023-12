Fragment Księżego Kacerka w Wągrowcu zalany! Co spowodowało tę sytuację? Alicja Tylkowska

Księży Kacerek, czyli EKO Park w Wągrowcu, to miejsce doskonale znane wągrowczanom, ale nie tylko. To właśnie tam są warunki do przyjemnego spaceru w każdej porze roku, czy do organizowania spotkań pod zadaszeniem. Niestety, obecny obraz nie zachęca. Kacerek jest zalany!