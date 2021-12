Gdybym był świętym Mikołajem… Kto dostałby prezent, a kto rózgę od mieszkańców Wągrowca i powiatu wągrowieckiego?

Gwiazdor, święty Mikołaj to nieodzowny gość odwiedzający nasze domy w okresie świąt Bożego Narodzenia. Wyczekują go wszyscy, którzy byli grzeczni w ostatnim czasie, nie tylko dzieci. Zgodnie z tradycją, poza worem prezentów gość niesie w ręku także rózgę lub pas na spotkanie z którą to muszą liczyć się ci wszyscy, którzy nie spisywali się najlepiej w ostatnich miesiącach.

Okres świąt, zgodnie z wierzeniem to magiczny czas. Czas, w którym wszystko jest możliwe. Co więc gdybyśmy to my, na chwilę stali się świętym Mikołajem? Gdybyśmy mogli nagrodzić grzecznych i ukarać łobuzów? O wcielenie się w postać Gwiazdora, świętego Mikołaja poprosiliśmy kilku mieszkańców ziemi wągrowieckiej. Kogo by obdarowali prezentami, a kogo rózgą?