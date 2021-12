Gmina Damasławek. Sprzęt za ponad 76 tysięcy złotych trafił do strażaków z OSP

W okresie od października do listopada trzy jednostki OSP z terenu gminy Damasławek:

Do jednostki w Damasławku trafił zestaw narzędzi hydraulicznych firmy LUKAS o wartości 62.361,00 zł, strażacy z OSP Międzylesie mogą już korzystać z pompy wysokiej wydajności do wody zanieczyszczonej WT40X wraz z osprzętem o wartości 10 000,00 zł, a do OSP Niemczyn otrzymała zestaw ratownictwa medycznego o wartości 4 308,12 zł.

Jak poinformowali przedstawiciele gminy Damasławek, dofinansowanie w 70 % pochodziło z budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego, a 30% z budżetu Gminy Damasławek.