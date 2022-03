Gmina Gołańcz. Łoś znów widziany w powiecie wągrowieckim. Dał się nawet sfotografować!

O pojawieniu się łosia poinformowano na zaprzyjaźnionym z nami fanpage "Moja Gołańcz - wczoraj, dziś i jutro". Okazuje się, że zwierzę było widziane w środę 23 marca 2022 roku, około godziny 18. w okolicach Morakowa. Łoś szedł dalej w kierunku Czerlina.

Co ciekawe, ktoś z Internautów wskazał, że widział w tej lokalizacji dwa łosie. Być może zwierzęta wędrują razem. Inny Internauta wskazał, że widział łosia dwa tygodnie temu w Osieku na Notecią. Czyżby to ten, który dał się sfotografować Marii Darul pod Gołańczą? To właśnie pani Maria jest autorką zamieszczonych zdjęć łosia.