Gmina Gołańcz. Zderzenie osobówki i busa w Rybowie. 19-letni sprawca kolizji otrzymał wysoki mandat

Do zdarzenia doszło we wtorek 10 maja w miejscowości Rybowo w gminie Gołańcz. Służby zostały powiadomione o kolizji z udziałem samochodu osobowego i dostawczego.

Na miejsce wyruszyła policja, a także cztery zastępy straży pożarnej: OSP Pawłowo Żońskie, OSP Gołańcz, a także dwa zastępy z PSP w Wągrowcu.

Jak ustaliła policja, to kierujący osobówką doprowadził do zderzenia pojazdów. W wyniku kolizji ucierpiała jedna osoba. Kierowca został ukarany wysokim mandatem.

- Kierujący samochodem Ford Focus 19-letni mieszkaniec Gołańczy nie zachował bezpiecznej odległości od poprzedzającego go Fiata Ducato. Przez to doprowadził do kolizji w której jadący wraz z nim pasażer doznał powierzchownych urazów. Sprawcę kolizji ukarano mandatem w wysokości 2000 zł - poinformował rzecznik policji w Wągrowcu Dominik Zieliński.