Gmina Mieścisko. Biblioteka zaprasza na trzydniowy festiwal skierowany do Pań. Co w programie?

Biblioteka w Mieścisku to nie tylko możliwość wypożyczenia książek. To także centrum kultury, które organizuje wiele wydarzeń skierowanych do różnych grup odbiorców. Tym razem książnica zaprasza na trzydniowe wydarzenie dla Pań. "Festiwal Kobiet Wsi" odbędzie się w dniach 24-16 czerwca. Co czeka płeć piękną podczas trzydniowego wydarzenia? Nie zabraknie na nim warsztatów, spotkań z psychologami, prawnikami, dietetykami, kosmetologami, a także dużej dawki kultury.

Pierwszego dnia, w piątek 24 czerwca o godzinie 18. odbędzie się otwarcie "Festiwalu Kobiet Wsi". Godzinę później na scenie pojawi się zespół "Yoanna", a o godzinie 20. wystąpi Sambor Dudziński "Dzwiękowiązałka". Na godzinę 21. w piątek zaplanowano spektakl Piotr Chlipalski "Kawaler", a o 22. w nocnym kinie wyświetlony będzie film "Mustang".

Sobota zapowiada dużą dawkę wydarzeń kulturalnych. Program tego dnia przedstawia się następująco: