Gmina Mieścisko. Pół wieku temu ślubowali sobie miłość. W Walentynki otrzymali medale od Prezydenta RP

Od dnia ślubu minęło już pół wieku...

Złote Gody to wyjątkowa chwila. Tylko nieliczne pary mogą ją wspólnie świętować. Pięć par ma to szczęście, że mogli pojawić się na tej uroczystości. Nasi Jubilaci to:

Teresa i Zbigniew Kryskowiakowie,

Gabriela i Jan Biernatowie,

Kazimiera i Leonard Kurdelscy,

Maria i Bronisław Lubaczowie,

Leonarda i Jan Siekierscy.