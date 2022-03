Gmina Skoki. Grali, bawili się i pomagali Turniej charytatywny w Potrzanowie dla Piotrusia Kędziory

Turniej dla Piotrusia Kędziory odbył się w sobotę 26 marca w Potrzanowie. Pieniądze z wpisowego i płatnych atrakcji zasilą rehabilitację małego chłopczyka po operacji. Do tej pory rodzicom udało się zebrać około 13 000 zł z 30 000 potrzebnych.

- Na zebraniu zarządu Stowarzyszenia KS 1932 Potrzanowo , które odbyło się trzy tygodnie temu Arkadiusz Andraka wyszedł z zapytaniem czy możemy zorganizować jakąś akcję charytatywną by pomóc w uzbieraniu brakującej kwoty. Wszyscy członkowie byli za, więc rozpoczęły się obliczenia i planowanie imprezy. Od godziny7:30 rano wystartowały prace na Orliku, gdzie zwarta ekipa rozstawiała sprzęt i szykowała się na nie lada wyzwanie. Pogoda okazała się niezbyt gościnna, ale oszczędziła nas i praktycznie nie oblała nas wodą. Na placu gry zjawiło się 16 drużyn z czego dwie drużyny dziecięce z Ukrainy i dwie drużyny pokazowe Zumba Grażyny Futbolu i Janusze Futbolu. Pozostałe drużyny to: trzy drużyny KS Potrzanowo, dwie drużyny Policjantów, Zryw Rudnicze, Akapulko, Rościnno, BRT Remonty, ZTB Oficial, OLD Boys Wągrowiec , OKS Wschód - mówi Marcin Reszelski.