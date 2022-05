Gmina Wągrowiec. Wojciech Zubel z Bartodziej z miłości do motoryzacji, dał drugie życie maluchowi. Teraz z przyczepą pojedzie na wakacje

Są małe, głośne, mogą nimi jeździć tylko cztery osoby i zazwyczaj psują się w najmniej oczekiwanym momencie. Mimo wszystko, wielu z nas wspomina je wyłącznie w samych superlatywach. Maluchy, bo o nich mowa, to samochody, które kojarzą się z młodością i, zapewne dlatego, wywołują uśmiech na twarzach.

Dwa lata temu szczęśliwym posiadaczem Fiata 126p z 1979 roku stał się miłośnik motoryzacji - Wojciech Zubel z Bartodziej.

- Kupiłem go ze Żnina, jednak auto przyjechało z Warszawy. Wcześniej miałem "dużego fiata", jednak to nie było to. Chciałem, by było to auto dla mojej córki, Julii. Kiedy Maluch do nas przyjechał, od razu się jej spodobał. Otrzymał imię "Zdzisiu". Rozpocząłem jego renowację - powiedział nam właściciel auta.