Historyczny Piknik Rodzinny w Gołańczy za nam! Militaria przyciągnęły tłumy!

Rodzinnie, piknikowo,...

Na festynie panowała świetna atmosfera. Na wydarzenie przyszły całe rodziny i co najważniejsze, każdy znalazł coś dla siebie. Dla rządnych wrażeń były przejażdżki "na pace" pędzących wozów bojów. Dla tych co lubią nacieszyć oko pięknymi widokami, były pokazy konne amazonek, a z kolei Ci, którzy wolą wokalne popisy, też mieli swój czas

Rekonstrukcje

Prezentujemy wojska oraz cywili z okresu 1920. Skupiamy się dzisiaj głównie na wojnie polsko-bolszewickiej i na tych nastrojach przez tę wojnę budowanych. Dzisiaj odbędzie się inscenizacja dotycząca właśnie tej wojny - będzie to rozgonienie tłumu demonstrantów prosowieckich przez oddział Wojsk Wielkopolskich

Konkurs z nagrodami

Piknik był rodzinny, to i nagrody w konkursie musiały być także rodzinne. Każdy uczestnik festynu mógł wziąć udział w losowaniu nagród, warunkiem było pobranie losu z numerem. Dwie główne nagrody, to były rodzinne wyjazdy do Parku Linowego i na Termy Maltańskie, ale były także mniejsze upominki dla pozostałych szczęśliwców.