Ile zarabia burmistrz Wągrowca, Skoków, Gołańczy? Który z wójtów z powiatu wągrowieckiego ma najwyższą pensję? Ile otrzymuje starosta?

Wszyscy włodarze gmin powiatu wągrowieckiego oraz starosta wągrowiecki mają już nowe wyższe pensje. Konieczność podwyżek zarobków to skutek decyzji rządu. W wielu gminach rady zdecydowały się jednak na podwyżkę wyższą niż minimalne wynagrodzenie jakie określili rządzący.

Jako ostatni decyzję co do zarobków burmistrza podjęli radni w Gołańczy. Uchwała w tej sprawie zapadła na sesji we wtorek 21 grudnia.