Wydane ostrzeżenie dotyczy gęstej mgły, która będzie znacznie ograniczała widoczność.

- Prognozuje się gęste mgły w zasięgu których widzialność może wynosić miejscami od 50 m do 200 m. W wielu miejscach występują mgły ograniczające widzialność do około 100 m. Mgły będą się utrzymywać do rana - czytamy w komunikacie IMGW.