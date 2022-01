IMGW ostrzega mieszkańców powiatu wągrowieckiego

Od samego rana mieszkańcom powiatu wągrowieckiego towarzyszy silny wiatr. Jak się okazuje, przestrzega przed nim Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Silnego wiatru możemy spodziewać się do godziny 15.

- Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 40km/h, w porywach do 80 km/h, z zachodu i północnego zachodu - brzmi pierwsza część komunikatu.

Mocniej ma wiać jednak tylko do godziny 10.20.

- W północnych i wschodnich powiatach województwa wielkopolskiego wieje silny i porywisty zachodni wiatr osiągający dotychczas w porywach do 55 km/h. Do godzin okołopołudniowych wiatr będzie się wzmagał i może osiągać w porywach do 80 km/h. Po południu wiatr powinien zacząć słabnąć i zmieni kierunek na północno-zachodni - czytamy w drugiej części informacji IMGW.