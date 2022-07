Imieniny Wągrowca 2022. Koncert w tym roku będzie płatny! Ile trzeba zapłacić za wejście na występ T. Love?

Przełomowy był rok 2020, kiedy to koncert z okazji imienin miasta się nie odbył. Miało to związek z pandemią koronawirusa i restrykcyjnymi obostrzeniami. W zeszłym roku, ku uciesze wielu mieszkańców nie tylko samego Wągrowca, ale i okolicy, impreza wróciła do Jakubowego Grodu. W weekend 23-25 lipca 2021 spragnieni wydarzeń kulturalnych mogli liczyć na dwa koncerty i występ stand-up. Dla wągrowieckiej publiczności zaśpiewała grupa Afromental, a kolejnego dnia wystąpił Tomasz Karolak z swoim zespołem Pączki w Tłuszczu. Wydarzenia te odbyły się nie na stadionie OSiR, ale na Rynku w Wągrowcu.

Koncert z okazji Imienin Wągrowca to najbardziej wyczekiwane wydarzenie kulturalne w mieście. Co roku na koncertach gwiazd pojawiają się tłumy, a wśród nich nie tylko mieszkańcy Wągrowca i okolic, ale także fani z całej Polski.

T. Love na imieninach Wągrowca

Koncert zespołu T. Love w Wągrowcu odbędzie się w sobotę 23 lipca o godz. 20. w miejskim amfiteatrze.

W tym roku jednak może zaskakiwać informacja o wysokości biletu na koncert imieninowy. Do tej pory wydarzenie to albo było bezpłatne albo kosztowało symboliczną kwotę. W tym roku, aby zobaczyć na żywo koncert Muńka, trzeba będzie zapłacić 40 zł w przedsprzedaży i 45 zł w dniu koncertu. Można też wybrać tańszą opcję, a mianowicie wejście tylko do parku przy amfiteatrze. To będzie kosztowało 5 zł.