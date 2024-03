Jak potoczy się historia Zamku w Gołańczy? - odpowiadają kandydaci na fotel burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz

Gołaniecki zamek, to z pewnością jeden z cenniejszych zabytków w powiecie wągrowieckim - czy najcenniejszym, to już kwestia niezwykle subiektywna, której rozstrzygnąć tu nie sposób. Ważnym jest jednak, aby powiedzieć to wyraźnie, iż mamy do czynienia z budowlą oryginalną zachowaną do poziomu gzymsu najwyższej kondygnacji, a tym samym będącą najstarszym, przetrwałym w takiej skali, świeckim budynkiem na terenie Wielkopolski. O potędze fundatora jak i skali przedsięwzięcia niech świadczy fakt, iż gołaniecka wieża mieszkalna, w momencie wznoszenia, mogła równać się z królewską wieżą w Kole, której budowę rozpoczął Kazimierz Wielki po 1365 roku.