Kamienice w Wągrowcu. Która jest najładniejsza? Niektóre to prawdziwe perełki architektoniczne

Sam kształt i wielkość Rynku w Wągrowcu niezmienny jest od średniowiecza. Inaczej jednak wygląda kwestia położonych przy nim kamienic.

- Obecny rynek powstał w okresie dynamicznego rozwoju miasta. Wytyczono go prawdopodobnie pod koniec XV w. W kolejnym stuleciu – “złotym wieku” Wągrowca – był to już główny plac miasta, przy którym znajdowały się domy, warsztaty, składy i kramy należące do najzamożniejszych mieszczan. Na placu znajdował się też ratusz, a przy nim kramy, jatki i waga miejska. W XVIII w. pożary niemal całkowicie zniszczyły wcześniejszą zabudowę. W miejscu spalonych domów powstały z czasem nowe. Ratusza już jednak nigdy tutaj nie odbudowano. Zachowana obecnie zabudowa pochodzi z nieco późniejszego okresu, w większości z 2. poł. XIX wieku i początku XX wieku - wyjaśniał w rozmowie z naszemiasto.pl Marcin Moeglich, historyk z Muzeum Regionalnego w Wągrowcu.