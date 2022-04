Kierowca driftowy z Wągrowca. Wojtek Ratajczak opowiada o swojej pasji do motoryzacji

- Najpierw przygotowałem swoje auto treningowe, było to prawie seryjne BMW E36, o mocy niespełna 200KM, cały rok poświęciłem na bardzo intensywne treningi, by już w 2019 roku wystartować innym, profesjonalnie przygotowanym autem o mocy 500KM w lidze Drift Open. Jest to największa, ogólnopolska liga driftingowa - wyjaśnia kierowca, który na co dzień trenuje na torze Motopark Toruń.