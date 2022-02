Koledzy i koleżanki ze ZREMB-u żegnają Kazimierza Lewandowskiego

Śp. Kazimierz Lewandowski zmarł w wieku 84 lat. Jak wspominają jego współpracownicy, pracował w Pałuckiej Fabryce Maszyn i Urządzeń – „ZREMB” od 1965 r. do 1993 r.Jako mistrz produkcji miał pod swoją opieką kilka brygad.

- Zastanawiałem się jak godnie Cię pożegnać za wkład i wiele spędzonych lat w jednej firmie z tak wielka rzeszą ludzi. To Twoje relacje z współpracownikami nie tylko związanych z obowiązkami służbowymi, ale i prywatnie skłaniają do serdecznego podziękowania za wszystko, co dla nas i dla Zrembu zrobiłeś w swoim pracowitym życiu. Surowe wykonywanie obowiązków Tobie nigdy nie stało na przeszkodzie, aby pomóc innym, którzy byli w potrzebie – dawałeś ze siebie wszystko, co często doceniali Twoi zwierzchnicy dekorując Cię nie jednokrotnie medalami za zasługi dla firmy. Po pracy nie odpoczywałeś. Po obiedzie już myślałeś, komu trzeba pomóc z najbliższej rodziny przy budowie domu. Starałeś się oddać całe swoje serce jak tylko mogłeś. Spoczywaj w spokoju zasłużyłeś na to! Żegnają Cię przyjacielu wszyscy z rodziny Zrembowskiej - czytamy we wspomnieniu przygotowanym przez Bogdana Kasprzykowskiego.