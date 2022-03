Koleje. Wągrowczanie codziennie dojeżdżają pociągami do Poznania. Jakie największe problemy zauważają?

Wagony wciąż zapchane

Najczęściej pojawiającym się problemem było przepełnienie wagonów. Najgorzej jest - co naturalne - w godzinach, w których ludzie udają się do pracy, szkoły czy na uczelnię. Największy tłok na stacji w Wągrowcu zaobserwować można między 6 a 8 rano. W odwrotnym kierunku sytuacja powtarza się między godziną 16 a 18. Niestety - liczba posiadanych przez spółkę Koleje Wielkopolskie pojazdów jest ograniczona, a co za tym idzie ograniczone są także możliwości "dostawiania" wagonów w godzinach szczytu. Beata Wagner z Kolei Wielkopolskich zapewnia jednak, że spółka robi wszystko co w ich mocy, aby poprawiać sytuację i stale ją monitoruje.