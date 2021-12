Kolejna akcja szczepień w Wągrowcu! Spore zainteresowanie punktem przy dworcu kolejowym

Czwartkowa akcja jest pierwszą, która odbywa się w Wągrowcu w tym tygodniu. Jest jednak o tyle wyjątkowa, że na miejscu - w budynku dawnej "Bistrostacji" na Dworcu Kolejowym w Wągrowcu obecny jest lekarz. Umożliwia to zaszczepienie dzieci od 12 roku życia.

Rodziców z dziećmi nie brakowało już od samego początku akcji. Przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Wągrowcu zapewniają, że to nie ostatnia akcja szczepienna w obecności lekarza. Ten będzie niezbędny w momencie, kiedy w mieście ruszą szczepienia dzieci od lat 5. W tym przypadku rozważana jest również organizacja szczepień w szkołach, jeżeli chętnych będzie wystarczająco dużo.

Organizatorzy, aby jak najbardziej zmniejszyć kolejkę osób czekających na szczepienie zorganizowali w środku specjalną poczekalnię oraz... kolejkę do poczekalni. Nawet takie ruchy nie pozwoliły zmieścić im w środku wszystkich chętnych. Można więc zakładać, że i ta akcja zakończy się sporym sukcesem. Dokładne wyniki frekwencyjne będą znane późnym wieczorem. Planowo punkt ma działać od 15:00 do 19:00, jednak może się to przeciągnąć. Szczepiono preparatami firmy Pfizer oraz Johnson&Johnson.