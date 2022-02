Kolejne akcje szczepień w powiecie wągrowieckim

Trwa pandemia koronawirusa. Jak ostrzegają eksperci, jesteśmy tuż przed szczytem kolejnej fali. To dobry moment, by się zaszczepić. W najbliższych dniach w powiecie wągrowieckim odbędzie się kilka akcji, podczas których każdy z nas będzie mógł to zrobić.

Okazja do zaszczepienia pojawi się w punkcie w Niemczynie. Szczepienia odbędą się tam w niedzielę 13 lutego w godz. 10-13 (dzieci) i od godz. 13. (dorośli).