Kolejne zmiany na drogach! Pojawiły się nowe poduszki berlińskie i ograniczenia! Gdzie tym razem?

Proces montowania poduszek berlińskich na Osadzie ruszył w zeszłym roku. To właśnie wtedy pojawiły się one m.in przy ulicy Bobrownickiej, tuż przy skrzyżowaniu z Leśną. Tym razem dwie pary poduszek berlińskich zostały zainstalowane przy tym samym skrzyżowaniu, tyle że... przy ulicy Leśnej. Z obu stron tej drogi obowiązuje teraz ograniczenie prędkości do 30 km/h.

Skrzyżowanie to jest uważane za jedno z najniebezpieczniejszych w Wągrowcu. Przez brawurową jazdę kierowców regularnie dochodziło tam do wypadków. Ostatni, bardzo groźny miał miejsce w zeszłoroczną majówkę, kiedy to zderzyły się ze sobą trzy auta. Płoty okolicznych posesji były regularnie niszczone przez wpadające na nie pojazdy.

Można więc powiedzieć, że Osada spowalniaczami stoi. Poza tym skrzyżowaniem, poduszki berlińskie zamontowano wcześniej na ulicy Bobrownickiej (obok przychodni Hipokrates), Dębińskiej i Leśnej (przy "Kozim rynku"). I to wcale nie musi być koniec - bardzo możliwe, że na terenie dzielnicy w najbliższych miesiącach pojawią się kolejne poduszki, mające poprawić bezpieczeństwo na drogach. Podczas spotkania radnych z mieszkańcami Osady mówiono jeszcze o potencjalnych spowalniaczach na ulicy Bobrownickiej (od strony Potulic), na ulicy Dębińskiej, oraz w okolicach Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Letniej.