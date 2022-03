Kolejny krok w sprawie budowy V odcinka obwodnicy Wągrowca. Jest wstępny projekt budowy

- Przypomnijmy, że już wcześniej wybrano preferowany wariant V odcinka obwodnicy przebiegający m.in. korytarzem technicznym wyznaczanym przez znajdującą się w tej części miasta linię energetyczną. Planowany przebieg ma łączyć drogę wojewódzką 190 z drogą wojewódzką 241 i być usytuowany po północno-wschodniej stronie miasta z początkiem przed osiedlem Durowo i końcem na rondzie Kaliska. Obwodnica ma mieć długość ok. 1991 metrów, ma być drogą jednojezdniową, składającą się z dwóch pasów ruchu o szerokości po 3,5 metra każdy, z przylegającą do niej ścieżką pieszo-rowerową o szerokości 2,5 do 3 metrów- informują urzędnicy.