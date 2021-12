Koncert Mikołajkowy w I Liceum Ogólnokształcącym w Wągrowcu!

Mikołajki w wągrowieckim liceum to już wieloletnia tradycja. W ubiegłym roku plany "Klasztorniaków" storpedowała pandemia, przez co mikołajkowe spotkanie nie doszło do skutku. Teraz, po roku przerwy uczniowie znów wrócili do Auli im. Stanisława Przybyszewskiego, aby poczuć prawdziwie świąteczny klimat.