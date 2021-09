Księży Kacerek w Wągrowcu bez drzew. Jak wygląda aktualnie teren?

Łącznie na terenie całego Księżego Kacerka wyciętych ma zostać kilkadziesiąt drzew. W ich miejsce, jak zapewniali jednak przedstawiciele urzędu miejskiego w Wągrowcu zostaną nasadzone nowe.

- W trakcie prac związanych z modernizacją pierwszej części Księżego Kacerka na odcinku od ulicy Opackiej do 1/3 stawku za zgodą Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przewidziano do wycięcia 17 w większości obumarłych drzew. W ich miejsce nasadzone zostaną 22 drzewa. W II etapie inwestycji na odcinku od al. Jana Pawła II do ok. 2/3 stawu przewidziana jest wycinka 23 drzew. W ich miejsce nasadzone ma być 21 drzew - wyliczał na naszych łamach Piotr Korpowski z Urzędu Miejskiego w Wągrowcu.