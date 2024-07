Miejski Dom Kultury oraz Muzeum Regionalne w Wągrowcu zapraszają do wspólnej zabawy. Jest ku temu wspaniała możliwość, gdyż w najbliższą sobotę, 3 sierpnia, o 20.00 rozpocznie się seans kultowej komedii Tadeusza Chmielewskiego "Nie lubię poniedziałku". Film będzie można zobaczyć na dużym ekranie, w formacie plenerowym, w Amfiteatrze Miejskim. To doskonała okazja, by razem z rodziną i przyjaciółmi, spędzić letni wieczór pod gwiazdami, śmiejąc się do łez przy jednej z najlepszych polskich produkcji.